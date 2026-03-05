Il CorSport verso il derby: "Milan, l'esempio dei big"

Il Milan si prepara al derby di domenica sera contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport offre un ampio focus a riguardo, titolando: "Milan, l'esempio dei big". E ancora: "Maignan, Modric e Rabiot, per il derby Max sceglie come modello i senatori".

Il quotidiano prosegue: "Allegri negli allenamenti verso l'Inter stimola tutti a seguire lo spirito dei tre totem rossoneri: impegno, voglia e concentrazione". Il +10 nerazzurro è pesante, ma il calcio spesso regala emozioni e colpi di scena. Per questo Max vuole tutti sugli attenti.