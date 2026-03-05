Il CorSera su Modric e Calhanoglu: "Il derby dei cervelli"
Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così su Luka Modric e Hakan Calhanoglu in vista della gara di domenica: "Il derby dei cervelli". Sono due i fari in mezzo al campo delle due squadre, ma quello in programma tra pochi giorni potrebbe essere l'ultima stracittadina per uno dei loro due o per entrambi visto che il croato deve ancora decidere se fare un'altra stagione nel Milan, mentre il turco ha un solo altro anno di contratto.
Questo il programma completo della 28^ giornata di Serie A 2025/26.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
