Il CorSport sul Milan: "Il Real può tentare Allegri"

Oggi alle 09:40
di Federico Calabrese

Non soltanto il derby di domenica sera. In casa Milan bisogna valutare l'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport che titola: "Il Real può tentare Allegri". Il livornese ha il contratto in scadenza nel 2027 con opzione per il 2028.

Secondo quanto riporta il quotidiano nazionale, al momento il sì di Max a Florentino Perez è uno scenario che non si può escludere. Non sarebbe la prima volta che il Real ci prova, già nel 2019 e poi nel 2021 i Blancos andarono alla carica, senza però concretizzare l'assalto.