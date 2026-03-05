Brocchi: Stam faceva paura solo a guardarlo. Una volta buttò Pippo nella cesta dei panni”

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

Su Jaap Stam: "Lui lo guardi e dici aiuto, perchè lui anche nello spogliatoio se tu lo guardi dici meglio lasciarlo stare questo. Aveva sempre quest'espressione... Poi era una persona meravigliosa, non puoi capire che persona è. Serio, non è il calciatore che si metteva a fare chissà che cosa ma sapeva scherzare, nelle sue modalità, nel nostro gruppo. Una volta Pippo che aveva paura di lui, dal punto di vista di campo, una volta rideva e scherzava perchè voleva farselo amico e lui l'ha preso e l'ha buttato nella cesta dei panni e gli ha detto 'Mi hai rotto le palle, adesso vai là dentro"