Biasin non ha dubbi: "Il più forte della rosa del Milan è Rabiot, parere personale"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha non solo commentato la semifinale di andata di Coppa Italia di ieri sera tra Inter e Como, ma anche cominciato ad introdurre quello che sarà il derby di domenica sera:

"Il Milan prepara il derby con una certa e meritata serenità. E spiego: da una parte c’è la consapevolezza che l’obiettivo scudetto sia complicato da raggiungere e passa soltanto da un successo nella stracittadina, dall’altra la tranquillità di chi può gestire un ottimo margine sul quinto posto, primo obiettivo stagionale. Per il resto c’è chi pressa i vari Pulisic e Leao, colpevoli di scarsa incisività. E invece vanno assolti: il primo, stra-condizionato dai guai fisici, è ingiudicabile; il secondo continua a prendersi pernacchie ma alla fine (da anni) è sempre il più determinante. Il più forte della rosa? No, quello – parere personale - è Rabiot: centrocampista enorme [...]".