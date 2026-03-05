Allegri-Real, Bucchioni: "Max non vuole andare all'estero"

Nella giornata di mercoledì il nome di Massimiliano Allegri è tornato a orbitare intorno alla galassia del Real Madrid che già nel 2021 aveva cercato il tecnico livornese che, però, aveva preferito declinare l'offerta. Il futuro del tecnico livornese e questa indiscrezione sono stati dei temi della puntata di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. A parlarne anche Enzo Bucchioni, giornalista che è intervenuto in diretta.

Allegri, tentazione Real Madrid: cosa dovrebbe fare?

"Quella del 2021 era vera, disse di no. Si parlava lo scorso anno di Manchester United, ma lui non vuole andare all'estero, ha tutta la sua vita qui. Se non è cambiato così profondamente, andare in un posto dove ci sono più pressioni non so se voglia andarci".

E chi andrebbe al Milan al suo posto?

"Ridico De Zerbi. Se si salva, la Fiorentina sarebbe una piazza per lui".