Anellucci: "Oggi in Italia l'operazione Tonali non può farla nessuno"

Si parla tanto, nel corso delle sessioni di calciomercato ma non solo, di un possibile ritorno di Sandro Tonali in Italia. Ovviamente la suggestione Milan rimane sempre viva, visti i trascorsi, ma è anche la Juventus una delle squadre che più spesso viene affiancata al nome dell'ex centrocampista rossonero oggi colonna del centrocampo del Newcastle United in Premier League. A parlare del futuro del giocatore italiano è stato Claudo Anellucci, agente, che è intervenuto a Maracanà su TMW Radio.

Le parole di Anellucci sulla situazione legata al futuro di Sandro Tonali: "È un giocatore cresciuto moltissimo, che il Milan ha dato via per rimpinguare le casse. Venduto molto bene, poi quando lo vendi a 70-80 mln è chiaro che chi lo compra può permetterselo e non deve vendere. Oggi l'operazione Tonali in Italia non la può fare nessuno. Oltre al cartellino, devi dargli 8-10 min l'anno e certe cifre in Italia non se le può permettere nessuno. E non credo che lui poi voglia tornare in Italia".