La Gazzetta apre con le parole di Pavlovic: "Derby da duri"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina con le parole di Strahinja Pavlovic, il quale ha presentato così il derby contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro: "Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere. A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby.

Per Leao il derby è una gara da vita o morte? Sono d’accordo con Rafa. Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta. Siamo professionisti e dobbiamo prepararci allo stesso modo per ogni incontro, però è vero che nell’aria si sente l’emozione per il derby in arrivo".