Verso il derby: oggi test per Bartesaghi, se non ce la fa tocca ad Estupinan

Dopo l'infortunio di Cremona, Davide Bartesaghi si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che per fortuna hanno escluso lesioni: si è trattato di un "semplice" risentimento al flessore della coscia destra, ma la sua presenza domenica nel derby contro l'Inter resta in dubbio. Come riporta il Corriere della Sera, oggi il difensore farà un test per capire se potrà o meno recuperare. In caso di forfait toccherà a Pervis Estupinan giocare da titolare sulla fascia sinistra.

BOLLETTINO INFORTUNI

Questa la situazione allo stato attuale:

- Matteo Gabbia - Come anticipato dalla redazione di MilanNews, martedì il numero 46 si è sottoposto ad operazione chirurgica a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale. L'operazione è andata bene e il tempo di recupero è stimato in circa un mese. Potrebbe rientrare per la sfida contro il Napoli.

- Davide Bartesaghi - Dopo essere uscito malconcio dalla sfida dello "Zini" di Cremona, il laterale milanista è stato sottoposto ad esami strumentali approfonditi che, per fortuna, hanno scongiurato lesioni al flessore della coscia destra. L'obiettivo è provare a tornare in campo proprio domenica sera per la sfida contro l'Inter. Nella giornata di ieri ha svolto del lavoro personalizzato a Milanello, tra oggi e domani si capirà se potrà essere a disposizione

- Santiago Gimenez - Buone notizie invece per Santiago Gimenez. La visita di controllo ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo.

- Loftus-Cheek - Operazione alla mascella riuscita, il rientro in campo è previsto tra circa due mesi.