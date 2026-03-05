Milan-André in stallo: i rossoneri valutano il ricorso alla FIFA

La fumata bianca sembrava essere ad un passo e invece negli ultimi giorni c'è stato un brusco rallentamento nella trattativa per il passaggio dal Corinthians al Milan di André, centrocampista classe 2006. L'accordo tra le parti era stato trovato, ma poi il presidente del club brasiliano non ha dato il suo ok definitivo, bloccando così la cessione del giovane talento verdeoro. Il Diavolo sta valutando se fare ricorso alla FIFA perchè convinto di avere in mano dei documenti firmati che testimoniano che l'acquisto di André è già stato chiuso.

Milan e Corinthians avevano trovato un accordo sulla base di 15 milioni di euro più due milioni di bonus per il 70% del cartellino del centrocampista brasiliano, il quale ha invece deciso di rinunciare al suo 30% per favorire il trasferimento. Dopo le proteste dei tifosi e le lamentele dell'allenatore, il presidente del società verdeoro ha bloccato tutto, chiedendo al Diavolo di alzare la sua offerta.