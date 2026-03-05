Leao e Pulisic da 1' anche del derby? Rafa sicuro del posto, l'americano favorito su Nkunku

Doveva essere la coppia titolare in questa stagione, ma gli infortuni di Rafael Leao e Christian Pulisic hanno stravolto i piani di Max Allegri che non li ha avuti quasi mai a disposizione insieme per diverso tempo. Ora i due stanno meglio, anche se non sono al top della forma, e nelle ultime partite il tecnico livornese li ha schierati entrambi dal primo minuto. E la stessa cosa potrebbe succedere domenica sera contro l'Inter.

VELOCISTI - Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Leao è certo del posto, mentre Pulisic è in ballottaggio con Christopher Nkunku. Più staccato invece Niclas Fullkrug perchè nella testa di Allegri c'è l'idea di fare una partita sfruttando le ripartenze e quindi c'è bisogno di avere in campo attaccanti veloci. Ci sarà comunque poi spazio nella ripresa per il centravanti tedesco che potrà essere molto utile per tenere palla o per sfruttare la sua fisicità in area di rigore. L'americano, ancora a secco nel 2026 ma decisivo nel derby di andata, è al momento in vantaggio sul francese, anche se gli allenamenti di oggi, venerdì e sanato potrebbero cambiare le cose.

IL RESTO DELLA FORMAZIONE - Per quanto riguarda il resto della formazione, Koni De Winter prenderà il posto dell'infortunato Matteo Gabbia al centro della difesa a tre milanista, con Fikayo Tomori e Strahnja Pavlovic ai suoi lati. C'è un dubbio invece sulla fascia sinistra dove Davide Bartesaghi è in forse a causa del risentimento al flessore rimediato domenica a Cremona. Oggi e domani sono previsti dei test, se non dovesse farcela spazio a Pervis Estupinan dal primo minuto. In mezzo al campo a guidare il Milan ci saranno ovviamente i "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot.