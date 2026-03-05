Füllkrug, pochi gol e futuro in bilico: il derby per prendersi definitivamente il Milan

La stagione di Niclas Füllkrug al Milan è finora vista come un quadro incompiuto. Un dipinto formato da colori vivi, nitidi ma forse con la mancanza della cosa più importante: il vero protagonista, il soggetto. Il tedesco sta sicuramente convincendo per impegno e determinazione, manca però la cosa più importante. Il gol. La sfida con l’Inter la giusta occasione di rilancio (e forse consacrazione definitiva).

DIFFICOLTÀ E AMBIENTAMENTO

Arrivato a gennaio dal West Ham, in prestito con diritto di riscatto a soli 5 milioni, Füllkrug ha subito convinto per esperienza e grande capacità di giocare spalle alla porta. Nonostante una condizione fisica precaria, sin qui il tedesco ha spesso fatto bene dal punto di vista delle prestazioni e presenza in campo. La macchia? Il rigore di Pisa, calciato male, troppo male per il momento della partita, poi vinta grazie ad una giocata di Modric.

INTER E DESTINO

L’ultimo numero nove rossonero a decidere un derby è stato Luka Jovic l’anno scorso in Coppa Italia. Una doppietta in semifinale che ancora oggi (e ci mancherebbe altro) porta bellissimi ricordi nelle menti dei tifosi rossoneri. Oggi, il numero nove rossonero è nel destino e sulle spalle di Fullkrug. Il derby di domenica sera potrebbe risultare decisivo per tantissimi motivi. Per il Milan come squadra e per Niclas Füllkrug come giocatore. Un ragazzo che vuole conquistarsi il Milan. Servono gol, quelli che a questa squadra sono spesso mancati durante la stagione. Una partita come quella contro l’Inter potrebbe davvero significare moltissimo per il futuro di Füllkrug in rossonero. Non un’ultima spiaggia, ma una vera occasione di rilancio.