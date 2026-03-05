PuliSIc? Per ora è PuliNO. Capitan America e il radar del gol in modalità aereo

Il Milan si avvicina a grandi passi al derby contro l'Inter. Il +10 in classifica da parte dei nerazzurri può spaventare, ma il calcio ha spesso regole non scritte e pronostici che sulla carta vengono ribaltati. Certo, nessuna illusione e una realtà che parla chiaro, ma per i rossoneri provarci è d'obbligo.

In questi mesi, ciò che tra le due squadre ha fatto la differenza è stata una coperta più ampia e il differente rendimento di alcune pedine. Massimiliano Allegri, domenica sera, spera di poter contare, nuovamente, su Christian Pulisic. Ne parla questa mattina l'edizione di Tuttosport, che analizza il blackout subito dall'attaccante americano. Il suo ultimo gol è datato 2025, 28 dicembre per la precisione. Da lì in poi, il vuoto. Uno stato di forma non sempre ottimale ha sicuramente condizionato la sua resa, ma è chiaro che ci si aspettasse di più da uno che, da quando è arrivato all'ombra del Duomo, è stato ricordato più per i suoi giochi di prestigio che per i suoi flop.

Ma qualcosa, adesso, sembra essersi inceppato. E da quando è cominciato il suo calo, parallelamente, è iniziato anche quello del Milan, meno Diavolo del solito senza il suo Chris nelle migliori condizioni possibili. E pensare che il 3-5-2 aveva addirittura messo in risalto, ancora di più, le sue doti vicino la porta. Ma, con l'avvento del nuovo anno, c'è un buio che sta continuando a coprire quella stella che è sempre stata luminosa.

Le sue qualità non si discutono, sia chiaro. Come chiaro, però, è il suo scarso rendimento in questi primi mesi di nuovo anno. Una scintilla che si è smarrita e che fatica a scoccare nuovamente. La distanza con l'Inter al momento sembra abissale, ma è chiaro che, con un Pulisic in più, le cose potrebbero migliorare. Allegri, in questo finale di stagione, si aspetta una rivalsa, un cenno e una nuove luce. Da un calciatore che ha sempre illuminato e che in rossonero ha portato gol, assist e gioie.