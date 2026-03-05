André-Milan in standby. Il Timao ritratta, ecco la situazione
Continua il braccio di ferro tra André e il Corinthians, con il Milan che osserva. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Diavolo pensava di aver chiuso l'affare attorno ai 17 milioni di euro bonus compresi, mentre ora il Corinthians gioca al rialzo.
Un altro problema arriva proprio dal calciatore: Andrè non vorrebbe che il Timao andasse in tribunale per “colpe” sue - e alla consapevolezza che, probabilmente, sarebbe meglio acquisire qualche altro mese di esperienza in Brasile prima di tentare il grande salto nel calcio europeo. Il Milan attende.
Pubblicità
News
Pavlovic: "Ecco chi ho chiamato prima di scegliere il Milan. La Serie A? Per un difensore è la lega perfetta per crescere"
I due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions di Franco Ordine
Le più lette
1 Zazzaroni: "Mi lascia perplesso che non ho mai sentito la dirigenza del Milan proteggere in qualche modo l’immagine di Allegri"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Pavlovic alla Gazzetta: "Il derby è la partita più importante della stagione. Scudetto? Nulla è ancora finito. Da Allegri ho imparato..."
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com