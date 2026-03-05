André-Milan in standby. Il Timao ritratta, ecco la situazione

Oggi alle 10:40News
di Federico Calabrese

Continua il braccio di ferro tra André e il Corinthians, con il Milan che osserva. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Diavolo pensava di aver chiuso l'affare attorno ai 17 milioni di euro bonus compresi, mentre ora il Corinthians gioca al rialzo.

Un altro problema arriva proprio dal calciatore: Andrè non vorrebbe che il Timao andasse in tribunale per “colpe” sue - e alla consapevolezza che, probabilmente, sarebbe meglio acquisire qualche altro mese di esperienza in Brasile prima di tentare il grande salto nel calcio europeo. Il Milan attende. 