Chi ha la media spettatori più alta nel mondo? In vetta c'è il Borussia Dortmund, Milan prima italiana

Chi ha la media spettatori più alta nel mondo? Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, che si basa sui numeri raccolti da Transfermarkt, in vetta a questa speciale classifica c'è il Borussia Dortmund con una media di 81.102 spettatori a match. Al secondo posto troviamo un'altra squadra tedesca, il Bayern Monaco (74.438), al terzo il Manchester United (73.978) e al quarto il Real Madrid (73.519).

In quinta posizione c'è il primo club italiano, cioè il Milan che ha una media di 72.884 spettatori a partita. L'Inter è invece sesta con una media di 71.758, mentre la Roma è nona (62.186). A completare la top 10 ci sono anche West Ham, Marsiglia e Atletico Madrid. Per trovare un'altra italiana dopo i giallorossi bisogna scendere fino al 31° posto dove troviamo il Napoli. La Juventus è invece 41^.