In arrivo il derby di Milano, la carica di Maignan: "E' tutta una questione di adrenalina"

In vista del derby di Milano in programma domenica alle 20.45 a San Siro, il Milan ha pubblicato su Instagram un video con alcune parole di Mike Maignan che racconta le sensazioni quando c'è la stracittadina milanese: "Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l'allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. E' tutta una questione di adrenalina.

Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare".