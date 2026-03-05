In arrivo il derby di Milano, la carica di Maignan: "E' tutta una questione di adrenalina"
MilanNews.it
In vista del derby di Milano in programma domenica alle 20.45 a San Siro, il Milan ha pubblicato su Instagram un video con alcune parole di Mike Maignan che racconta le sensazioni quando c'è la stracittadina milanese: "Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l'allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. E' tutta una questione di adrenalina.
Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare".
Pubblicità
News
Pavlovic: "Ecco chi ho chiamato prima di scegliere il Milan. La Serie A? Per un difensore è la lega perfetta per crescere"
I due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions di Franco Ordine
Le più lette
1 Zazzaroni: "Mi lascia perplesso che non ho mai sentito la dirigenza del Milan proteggere in qualche modo l’immagine di Allegri"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Pavlovic alla Gazzetta: "Il derby è la partita più importante della stagione. Scudetto? Nulla è ancora finito. Da Allegri ho imparato..."
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com