Juventus, Milik torna ad allenarsi con la squadra e pubblica un messaggio sui social
(ANSA) - TORINO, 04 MAR - "A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai": comincia così il messaggio che l'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha deciso di affidare ai social. " Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo - continua il polacco, assente dai campi in gara ufficiale dal 25 maggio del 2024 - e sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto". (ANSA).
Pubblicità
News
Ferrara: "Per me il risultato del derby sposterà poco perché l'Inter ha qualcosa in più e giustamente si trova là davanti"
Il risultato d’esercizio del Milan dovrebbe passare dall’utile di 3 milioni dell’anno scorso a una perdita stimata di circa 30 milioni
La storia del calcio italiano e l'impatto che lo sport in generale ha sulla cultura e sull'identità nazionale sono il tema della nuova puntata di Speak Out
I due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions di Franco Ordine
Le più lette
1 Zazzaroni: "Mi lascia perplesso che non ho mai sentito la dirigenza del Milan proteggere in qualche modo l’immagine di Allegri"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com