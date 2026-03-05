Tricella: "Allegri al Real Madrid? Se non è stato convinto anni fa..."

Nella giornata di mercoledì il nome di Massimiliano Allegri è tornato a orbitare intorno alla galassia del Real Madrid che già nel 2021 aveva cercato il tecnico livornese che, però, aveva preferito declinare l'offerta. Il futuro del tecnico livornese e questa indiscrezione sono stati dei temi della puntata di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. A parlarne anche Roberto Tricella, ex calciatore che è intervenuto in diretta.

Allegri, tentazione Real Madrid: cosa dovrebbe fare?

"Sarebbe uno step importante. Non credo che alleni oggi per guadagnare di più. Se ha per le mani un progetto importante col Milan e sa che può costruire qualcosa di solido, può pensare di rimanere. L'occasione di andare al Real passa una volta. Se non è stato convinto anni fa, la vedo dura che possano convincerlo ora con qualche anno in più"

E chi andrebbe al Milan al suo posto?

"Non lo vedo al Milan Inzaghi. Prenderei dei buonissimi giocatori e poi sceglierei il tecnico. Ci vuole programmazione comunque, come vediamo nel Como".