Giuseppe Rossi crede che l'energia di Gattuso possa bastare per l'Italia ai Mondiali

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Nazionale Italiana, del Manchester United e della Fiorentina tra le altre, è stato ospite del The Italian Football Podcast e ha commentato diversi temi legati al calcio italiano, sia per quanto riguarda la selezione azzurra che per quanto riguarda il campionato di Serie A. Tra le varie tematiche anche quella relativa all'ormai imminente spareggio Mondiale per l'Italia: nello specifico si è concentrato sulla figura del CT ed ex compagno di Nazionale, Gennaro Gattuso.

Le parole di Giuseppe Rossi sulla missione di Gennaro Gattuso come CT dell'Italia: “Ovviamente ho grande fiducia [che l’Italia si qualificherà al Mondiale, ndr]. Perché abbiamo i giocatori, ma soprattutto abbiamo l’allenatore giusto nel momento giusto. Rino è uno che può motivare chiunque e rendere possibile qualsiasi cosa. Basta averlo lì, con l’energia che porta in ogni allenamento. Con quello staff, i giocatori saranno carichissimi, lotteranno per quella maglia, per conquistare un posto al Mondiale. E non vediamo l’ora di tifare per i ragazzi.”