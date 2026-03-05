Brocchi: "Kakà giocatore immenso, era imprendibile. Gli ho visto fare delle cose…”

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

"Ne abbiam parlato in tanti di Kakà, quando è arrivato a Milanello abbiamo detto 'ma chi è questo?' Con sti occhialini così sembrava veramente uno scolaretto, gli mancava solo lo zaino sulle spalle. Poi però nella presentazione che c'era stata fatta di Kakà ci dicevano che assomigliava a Toninho Cerezo, insomma, un attimino più veloce, poi abbiamo capito che era qualcosa in più (ride ndr.). Poi dopo il primo allenamento niente, butta giù a desta e sinistra, con sto primo controllo aperto ti saltava, quando riusciva a prenderti un metro vedevi la gamba lunga e non pensavi che in uno spazio breve potesse darti questa accelerazione, era un qualcosa di immenso. Poi facciamo la prima amichevole pre campionato e li era imprendibile. Aveva delle caratteristiche fisiche che prima di conoscerlo non potevi pensare potesse avere, quella rapidità e accelerazione nei primi metri, quella era devastante. Gli ho visto fare delle cose..."