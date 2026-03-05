Palladini: "Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con la filosofia del Real"
MilanNews.it
Enzo Palladini, su TMW Radio, ha parlato dell'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri: "Quando Sacchi era un dirigente del Real Madrid, si sedeva accanto a Di Stefano e diceva 'Un'altra partita brutta e noiosa', ma il Real le vinceva 3 o 4 a zero.
Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con la filosofia del Real. E' abituato allo spettacolo, manda via allenatori che non lo fanno. Al Milan è nell'ambiente naturale. Ha avuto altre opportunità di andare all'estero ma alla fine il suo habitat perfetto è l'Italia".
