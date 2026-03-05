Brocchi: “Io cocco di Berlusconi la più grande menzogna mai detta”

vedi letture

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

"Per me Berlusconi è stato croce e delizia. Io ho pagato caro il fatto che sono stato definito da qualcuno il cocco di Berlusconi, il leccaculo di Berlusconi, io te lo posso giurare sui miei figli che questa è la più grande bugia che si è sempre detta e secondo me Berlusconi mi ha apprezzato e mi ha dato delle possibilità di scegliere in alcuni momenti proprio perchè ero l'opposto, che a differenza di altri non gli ho mai leccato niente, mai fatto niente da furbo ma sono sempre stato me stesso. Io non ero quello che chiamava Berlusconi. È normale che da giocatore gli piacevo, vedeva come lavoravo, vedeva che quando c'era bisogno di me ero sempre pronto, vedeva l'impegno, l'attaccamento alla maglia. Uno che diventa un leader mondiale sa riconoscere le persone, uno così non mette un suo progetto a rischio per la simpatia. Infatti tante persone che gli stavano simpatiche che lo chiamavano non hanno avuto lo stesso trattamento"