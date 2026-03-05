La probabile formazione del Milan verso il derby: Bartesaghi non al top, ballottaggio in mediana
Il derby di Milano si avvicina. Manca sempre meno alla stracittadina, in programma domenica sera alle ore 20.45. Lato Milan si comincia ad ipotizzare quella che potrebbe essere la formazione che scenderà in campo dal primo minuto contro l'Inter.
Facendo un po' il punto della situazione dopo gli allenamenti di oggi a Milanello, i colleghi di Sky Sport hanno messo giù una bozza dell'undici titolare che giocherà il derby, tenendo momentaneamente fuori Bartesaghi alle prese con un fastidio muscolare che verrà provinato domani. Qualora il 33 non dovesse farcela, spazio ad Estupinan. La formazizone sulla quale punterà Massimiliano Allegri, comunque, dovrebbe essere in grosso modo la stessa di Cremona, con l'unica novità che riguarderebbe per l'appunto la fascia sinistra. In mezzo al campo ballottaggio Fofana, Jashari e Ricci, con il francese al momento in vantaggio rispetto ai suoi due compagni di reparto. In avanti potrebbe essere confermata la coppia Leao-Pulisic.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leao. All. Allegri
