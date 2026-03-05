Ambrosini curioso: “Mi sono dimenticato di esser stato giocatore, San Siro non me lo ricordo più”

Nell'ultima puntata di Legends road, format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di alunni momenti della sua carriera. Queste le sue parole:

Sui ricordi da calciatore - "Mi sembra di essermi dimenticato di esser stato giocatore. Quando c'è stato Inter-Juve ero a fare il pre-partita. Ho fatto un video inquadrando il campo e poi alzandomi. Mi scrive un mio amico dicendomi 'non oso immaginare cosa potesse essere giocare lì. Io quando vado lì non me lo ricordo più. Quando sono arrivato al Milan, aveva le case di proprietà quindi venivano girate ai calciatori e agli allenatori e cominciava una sorta di trattativa. Quando sapevi che uno andava via e aveva una casa bella, andavi da chi gestiva le case e gli dicevi 'Oh, l'anno prossima è mia (ride ndr.).