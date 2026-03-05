Ambrosini ricorda: “Berlusconi incredibilmente carismatico. Le società di ora troppo dispersive”

Nell'ultima puntata di Legends road, format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di alunni momenti della sua carriera. Queste le sue parole:

Su Silvio Berlusconi - "Il periodo che ho fatto io era il periodo in cui lui c'era meno per la politica e quant'altro. Era incredibilmente carismatico. Quello che fa specie adesso è che se vado a rivedere noi era una società snella, c'erano presidente, direttore, allenatore e basta. Adesso io ho paura che ci sia un po' di dispersione.

Sul Mondiale 2006 - "Il 2006 non è un rimpianto perchè non sarei mai andato. Anche se fossi stato bene non sarei andato. Io ho fatto con Lippi la prima partita di qualificazione di quel Mondiale, mi ha tolto dopo 10 minuti. Poi la partita successiva era l'esordio di Daniele in Nazionale che segna. Però non ci sarei andato Pier"