Fullkrug: "La connessione che ho con il Milan e i suoi tifosi è già molto forte"
MilanNews.it
Intervenuto sui canali dei colleghi di CBS Sports Golazo, Niclas Fullkrug ha presentato il derby in programma domenica sera contro l'Inter, raccontando sensazioni ed emozioni, visto che sarà la sua prima volta nella stracittadina milanese:
"Mi piace la cultura, amo il club. Sono grato di essere al Milan e di giocare con questa maglia. Non lo so perché ma anche la connessione che ho con società e tifosi è già forte. Sono contento quindi di essere qui, di giocare per questo club e sono sempre felice di entrare a San Siro. Non vedo l'ora di giocare il mio primo derby di Milano, uno dei migliori al mondo. Non vedo l'ora, davvero".
Pubblicità
News
Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao di Luca Serafini
Le più lette
1 Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
2 Si allontana l'ipotesi Milan? Moretto: "La Juventus è ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic"
3 Cugini su Allegri e il Milan: "Le prospettive del prossimo anno sono la Champions, ma non mi sembrano paragonabili a quelle del Real"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com