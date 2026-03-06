Il Tottenham perde ancora, la retrocessione si avvicina
(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il Crystal Palace ha battuto 3-1 il Tottenham a Londra, aggravandone ulteriormente la crisi. Per gli Spurs é la quinta sconfitta consecutiva in Premier League (la terza in altrettante panchine di Igor Tudor) ed è ora sull'orlo della zona retrocessione, a nove partite dalla fine. I detentori dell'Europa League e finalisti della Champions League 2019 sono 16mi, solo un punto sopra il West Ham, attualmente in zona retrocessione (18mo, 28 punti). Lo spettro della caduta incombe più che mai, mezzo secolo dopo l'ultima esperienza in seconda divisione (1977-'78). Tudor, già sconfitto da Arsenal e Fulham, sta faticando ad arginare la crisi del club del nord di Londra, a secco di successi nelle ultime 11 partite di campionato. Davanti al pubblico di casa, il Tottenham ha aperto le marcature con Dominic Solanke (35'). Ma il vantaggio non è durato a lungo. Il capitano e difensore centrale, Micky van de Ven, é stato espulso dopo aver causato un rigore trattenendo Ismaïla Sarr davanti alla porta. L'ala senegalese ha trasformato lui stesso il rigore (40'). Il Palace ha sigillato la vittoria con due gol nel recupero del primo tempo, con Jorgen Strand Larsen (45'+2) e Sarr (45'+7), entrambi serviti da ottimi passaggi di Adam Wharton. Il Tottenham Hotspur Stadium si é in parte svuotato nell'intervallo. Ora il calendario si preannuncia impegnativo per l'ex allenatore della Juventus: il Tottenham giocherà le prossime tre partite di campionato contro Liverpool, Nottingham Forest (rivale per la retrocessione) e Sunderland. (ANSA).
