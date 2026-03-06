Rabiot e il rapporto con Ibra: “Basta guardarlo per imparare. Abbiamo la stessa voglia di vincere”

Adrien Rabiot è stato protagonista di una lunga intervista fatta da Rivista Undici nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Di seguito un estratto:

Su Ibrahimovic - “Ibra per me è sempre stato un esempio, lo è stato per tutti. Anche solo guardandolo imparavi: nel gestire le responsabilità, nel prendere decisioni, nell’essere forte mentalmente. Sono contento di averlo ritrovato qua, mi sono sempre trovato bene con lui: ha un certo tipo di carattere che è un po’ come il mio, abbiamo la stessa ambizione, la stessa voglia di vincere, il non voler mollare mai. Per il me stesso giovane è stata una grande ispirazione”.