Si allontana l'ipotesi Milan? Moretto: "La Juventus è ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic"

Nel corso del consueto appuntamento con la live sul suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto anche sul Milan, soffermandosi in modo particolare sulla questione legata al futuro di Massimiliano Allegri, il cui nome è stato accostato al Real Madrid nelle scorse ore: “Su Allegri, al momento, massimo rispetto e concentrazione sul derby, sul Milan. Allegri non pensa ad altro. La storia del Real Madrid è legata al passato, all’estate del 2021, oramai sono passati 5 anni. Allegri è concentrato sul Milan. Il Real non ha preso alcuna decisione sull’allenatore che vorrà, su cosa farà. Al momento parliamo di una storia che non ha senso andare a sviscerare, perché al momento né da una parte né dall’altra c’è alcun tipo di focus”.

Sul futuro di Dusan Vlahovic, pallino del tecnico rossonero, ha invece parlato Matteo Moretto: "La Juventus è molto ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic. Il calciatore è stato proposto al Barça, ma non è una prima scelta. Quindi terrei la linea che porterebbe il serbo a rinnovare con la Vecchia Signora”.