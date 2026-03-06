TOP NEWS del 5 marzo - Le parole di Rabiot, le ultime da Milanello ed uno scenario prevedibile
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 5 marzo 2026:
Rabiot deciso: “Voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan. Con Allegri diamo tutto” - CLICCA QUI
Uno scenario ampiamente prevedibile. Milan, perchè non hai preso un difensore a gennaio? - CLICCA QUI
MN - Verso il Derby: Bartesaghi domani proverà in gruppo per sperare nella convocazione. Davanti favoriti Leao-Pulisic - CLICCA QUI
Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao di Luca Serafini
1 Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
2 Si allontana l'ipotesi Milan? Moretto: "La Juventus è ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic"
3 Cugini su Allegri e il Milan: "Le prospettive del prossimo anno sono la Champions, ma non mi sembrano paragonabili a quelle del Real"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
