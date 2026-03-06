TOP NEWS del 5 marzo - Le parole di Rabiot, le ultime da Milanello ed uno scenario prevedibile

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Lorenzo De Angelis

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 5 marzo 2026:

Rabiot deciso: “Voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan. Con Allegri diamo tutto” - CLICCA QUI

Uno scenario ampiamente prevedibile. Milan, perchè non hai preso un difensore a gennaio? - CLICCA QUI

MN - Verso il Derby: Bartesaghi domani proverà in gruppo per sperare nella convocazione. Davanti favoriti Leao-Pulisic - CLICCA QUI