MN - Verso il Derby: Bartesaghi domani proverà in gruppo per sperare nella convocazione. Davanti favoriti Leao-Pulisic

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'allenamento personalizzato sul campo effettuato oggi, domani Bartesaghi proverà ad allenarsi in gruppo per rientrare almeno nei convocati del Derby. In attacco favorita la coppia Leao-Pulisic.

di Antonio Vitiello

Saranno sicuramente assenti invece Matteo Gabbia che qualche giorno fa si è operato a Londra per risolvere il problema all'ernia inguinale e Santiago Gimenez, prossimo al rientro in gruppo dopo l'operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Per il 46 rossonero invece sarà un mese circa il tempo necessario per il recupero, con l'obiettivo nel mirino di essere disponibile per la sfida al Maradona contro il Napoli.