MN - Milanello, Matteo Gabbia a parte anche oggi
Matteo Gabbia non si è allenato in gruppo nemmeno oggi e ha proseguito il suo lavoro personalizzato per smaltire il risentimento al flessore rimediato domenica durante il riscaldamento prima di Milan-Parma. A questo punto appare sempre più improbabile la sua presenza nella lista dei convocati di Max Allegri per la gara di domenica alle 12.30 in casa della Cremonese.
di Antonio Vitiello
Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
