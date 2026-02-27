MN - Milanello, Matteo Gabbia a parte anche oggi

vedi letture

Matteo Gabbia non si è allenato in gruppo nemmeno oggi e ha proseguito il suo lavoro personalizzato per smaltire il risentimento al flessore rimediato domenica durante il riscaldamento prima di Milan-Parma. A questo punto appare sempre più improbabile la sua presenza nella lista dei convocati di Max Allegri per la gara di domenica alle 12.30 in casa della Cremonese.

di Antonio Vitiello

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY