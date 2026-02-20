MN - Verso Milan-Parma: domani alle 14 la conferenza stampa di Allegri
Domani, giorno di vigilia di Milan-Parma, sfida valida per la 26^ giornata di Serie A in programma domenica alle 18 a San Siro, si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo rossonero a partire dalle 14. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore milanista.
Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan