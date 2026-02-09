Milanello, Pulisic sta meglio: si spera di recuperarlo per il Pisa

Dopo il lavoro in palestra di questa mattina, il Milan si sta allenando oggi pomeriggio su uno dei campi di Milanello. Gli occhi sono puntati soprattutto su quei giocatori che stanno cercando di smaltire i propri problemi fisici: come riporta Sky, Christian Pulisic sta meglio e la speranza in casa rossonera è che possa tornare ad allenarsi in gruppo tra domani e mercoledì, o comunque in tempo utile per essere poi a disposizione di Max Allegri per la trasferta di venerdì a Pisa.

Oggi pomeriggio Alexis Saelemaekers si è invece sottoposto ad alcuni controlli medici per capire a che punto è il recupero dell'adduttore. Anche Rafael Leao non è al meglio per i noti fastidi all'adduttore, ma anche oggi il portoghese ha lavorato con il resto dei compagni. Da capire se il numero 10 milanista tornerà titolare contro il Pisa o se inizierà ancora dalla panchina.