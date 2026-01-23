MN - Milanello, Saelemaekers in gruppo: è recuperato per la Roma
Arrivano belle notizie da Milanello in merito alle condizioni di Alexis Saelemaekers: il belga, che negli ultimi giorni aveva svolto un lavoro personalizzato per smaltire il risentimento all'adduttore sinistro rimediato contro il Lecce, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e dunque è recuperato per il big-match di domenica in casa della Roma. A questo punto toccherà a Massimiliano Allegri decidere se schierarlo titolare sulla fascia destra o se farlo partire inizialmente dalla panchina, con Zachary Athekame dal primo minuto al suo posto.
di Antonio Vitiello
Di seguito il programma completo della 22^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan