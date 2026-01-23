MN - Milanello, Saelemaekers in gruppo: è recuperato per la Roma

Arrivano belle notizie da Milanello in merito alle condizioni di Alexis Saelemaekers: il belga, che negli ultimi giorni aveva svolto un lavoro personalizzato per smaltire il risentimento all'adduttore sinistro rimediato contro il Lecce, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e dunque è recuperato per il big-match di domenica in casa della Roma. A questo punto toccherà a Massimiliano Allegri decidere se schierarlo titolare sulla fascia destra o se farlo partire inizialmente dalla panchina, con Zachary Athekame dal primo minuto al suo posto. 

Di seguito il programma completo della 22^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45