MN - Milanello, sabato alle 12 la conferenza di Allegri prima del derby

MN - Milanello, sabato alle 12 la conferenza di Allegri prima del derbyMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:11Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Sabato, giorno di vigilia di Milan-Inter, gara valida per la 28^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico livornese presenterà il derby di Milano e risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo rossonero a partire dalle 12. Come di consueto Milannews.it vi riporterà in tempo reale tutte le dichiarazioni dell'allenatore milanista.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN

SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY

DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY