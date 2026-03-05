MN - Milanello, lavoro personalizzato sul campo per Bartesaghi. Presente anche Gabbia che ha salutato i compagni di squadra

vedi letture

Il Milan ha proseguito anche oggi a Milanello la sua preparazione in vista del derby contro l'Inter di domenica sera a San Siro. Davide Bartesaghi non si è allenato in gruppo, ma ha fatto questa mattina un lavoro personalizzato sul campo. Nel Centro Sportivo di Carnago si è visto poi Matteo Gabbia che è andato in campo per salutare i compagni di squadra. Il difensore, che martedì è stato operato a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale, ha già iniziato le terapie.

di Antonio Vitiello

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino DAZN

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como DAZN

ore 18, Atalanta-Udinese DAZN

ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN

ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN

ore 15, Fiorentina-Parma DAZN

ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY

ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY