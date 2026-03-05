MN - Milanello, lavoro personalizzato sul campo per Bartesaghi. Presente anche Gabbia che ha salutato i compagni di squadra
Il Milan ha proseguito anche oggi a Milanello la sua preparazione in vista del derby contro l'Inter di domenica sera a San Siro. Davide Bartesaghi non si è allenato in gruppo, ma ha fatto questa mattina un lavoro personalizzato sul campo. Nel Centro Sportivo di Carnago si è visto poi Matteo Gabbia che è andato in campo per salutare i compagni di squadra. Il difensore, che martedì è stato operato a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale, ha già iniziato le terapie.
di Antonio Vitiello
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
