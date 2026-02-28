Milan, niente Cremonese per Gabbia: il difensore dovrebbe tornare in gruppo settimana prossima

Il Milan si sta allenando in questi minuti a Milanello in vista della trasferta di domani in casa della Cremonese. Per quanto riguarda gli assenti, a Cremona non ci saranno Santiago Gimenez, che settimana prossima ha in programma un consulto medico per vedere come procede il suo recupero dall'operazione alla caviglia di metà dicembre, Ruben Loftus-Cheek e anche Matteo Gabbia, che deve ancora smaltire del tutto il risentimento muscolare rimediato durante il riscaldamento prima di Milan-Parma e che dovrebbe tornare in gruppo settimana prossima. Lo riferisce Sky.

Per quanto riguarda la probabile formazione, Max Allegri ha un solo dubbio in mezzo al campo dove Youssouf Fofana e Samuele Ricci si giocano una maglia da titolare da mezzala destra. Davanti a Maignan ci saranno Tomori, De Winter e Pavlovic, sulle fasce Saelemaekers e Bartesaghi, mentre a centrocampo spazio ai soliti Modric e Rabiot, con quest'ultimo che non verrà risparmiato nonostante sia diffidato e quindi a rischio derby di Milano. In attacco si va verso la conferma della coppia vista domenica scorsa contro il Parma, cioè quella composta da Pulisic e Leao.