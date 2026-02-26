MN - Milanello, squadra divisa tra campo e palestra. Ancora a parte Gabbia

Il Milan ha proseguito questa mattina a Milanello la sua preparazione in vista della trasferta di domenica alle 12.30 sul campo della Cremonese. Matteo Gabbia, che prima del match contro il Parma di qualche giorno fa aveva riportato un risentimento al flessore durante il riscaldamento, ha lavorato anche oggi a parte e dunque resta in forte dubbio la sua presenza tra i convocati di Allegri per Cremona. Il resto del gruppo rossonero si è invece diviso tra campo e palestra.

di Antonio Vitiello

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY