MN - Milanello, squadra divisa tra campo e palestra. Ancora a parte Gabbia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:50Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha proseguito questa mattina a Milanello la sua preparazione in vista della trasferta di domenica alle 12.30 sul campo della Cremonese. Matteo Gabbia, che prima del match contro il Parma di qualche giorno fa aveva riportato un risentimento al flessore durante il riscaldamento, ha lavorato anche oggi a parte e dunque resta in forte dubbio la sua presenza tra i convocati di Allegri per Cremona. Il resto del gruppo rossonero si è invece diviso tra campo e palestra. 

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY