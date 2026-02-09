MN - Leao in gruppo, Pulisic no ma sta molto meglio. Controlli per Saelemaekers: evoluzione positiva dell'infortunio
Il Milan ha proseguito oggi la sua preparazione a Milanello in vista della gara in trasferta di venerdì contro il Pisa. Doppia seduta per i rossoneri che si sono allenati in palestra al mattino e sul campo nel pomeriggio. Secondo quanto appreso da Milannews.it, come ieri, anche oggi Rafael Leao ha lavorato regolarmente in gruppo insieme al resto dei compagni di squadra.
Ancora a parte invece Christian Pulisic che però sta molto meglio. Per quanto riguarda invece Alexis Saelemaerkers, che è alle prese con un problema muscolare all'adduttore, il giocatore belga si è sottoposto nella giornata di oggi ad alcuni esami di controllo da cui è emersa un'evoluzione positiva del suo infortunio.
di Antonio Vitiello
Da Milanello
