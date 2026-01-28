MN - Allenamento mattutino a Milanello. Il programma in vista del Bologna
Questa mattina la squadra, apprende la redazione di MilanNews.it, ha svolto del lavoro in palestra prima di uscire ad allenarsi sul campo esterno. I giocatori hanno pranzato insieme a Milanello e hanno avuto una sessione video prima di lasciare il centro sportivo rossonero.
In vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna, la squadra si allenerà a Milanello con questo programma: giovedì al mattino, venerdì libero, sabato al mattino, domenica al mattino. La giornata di lunedì ancora da schedulare, visto che ci sarà la conferenza stampa e poi la partenza per Bologna.
di Antonio Vitiello.
