Probabile formazione Milan: Jashari come vice Rabiot, conferma per Estupinan

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La sensazione della vigilia è che la partita di domani sera, che il Milan giocherà allo stadio Olimpico contro la Lazio, alle ore 20.45 per chiudere il programma della domenica della 29^ giornata di campionato di Serie A Enilive, sia un crocevia molto importante, soprattutto per le residue ambizioni dei rossoneri di riaprire la lotta al titolo: l'Inter oggi ha pareggiato e il gap può essere ridotto. Per Allegri e la squadra, però, la parola d'ordine è paraocchi: non vedo e non sento, se non quello che c'è davanti a me sulla mia strada. Il Diavolo non ha pressione e deve rimanere concentrato per metterla sulle spalle di altri.

Con questo mood il Milan arriva a Roma e lo fa sull'unico campo, lontano da San Siro, in cui ha perso in questa stagione: proprio contro la Lazio i rossoneri, a inizio dicembre, venivano sconfitti negli ottavi di Coppa Italia. Allegri deve rinunciare al suo pupillo Rabiot, squalificato, oltre che ai lungodegenti Loftus-Cheek e Gabbia. Anche Gimenez rimane escluso ma il rientro tra i convocati è sempre più vicino.

Davanti a Maignan non si scompone la linea difensiva a tre delle ultime uscite, che ben si è comportata nel Derby di settimana scorsa: Tomori e Pavlovic braccetti, De Winter in posizione centrale. In mezzo al campo Jashari ha vinto il ballottaggio della vigilia con Ricci e prenderà il posto di Rabiot accanto a Modric e Fofana. Sugli esterni conferma per Estupinan a sinistra, con Bartesaghi che si accomoda ancora in panchina, e per Saelemaekers a destra. In avanti ancora la coppia Pulisic-Leao.

LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan

11 Pulisic 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia

Squalificati: Rabiot

Diffidati: Athekame, Modric, Fofana, Saelemaekers

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti - Perrotti

IV uomo: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: domenica 15 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it