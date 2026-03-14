Probabile formazione Milan: Jashari come vice Rabiot, conferma per Estupinan
La sensazione della vigilia è che la partita di domani sera, che il Milan giocherà allo stadio Olimpico contro la Lazio, alle ore 20.45 per chiudere il programma della domenica della 29^ giornata di campionato di Serie A Enilive, sia un crocevia molto importante, soprattutto per le residue ambizioni dei rossoneri di riaprire la lotta al titolo: l'Inter oggi ha pareggiato e il gap può essere ridotto. Per Allegri e la squadra, però, la parola d'ordine è paraocchi: non vedo e non sento, se non quello che c'è davanti a me sulla mia strada. Il Diavolo non ha pressione e deve rimanere concentrato per metterla sulle spalle di altri.
Con questo mood il Milan arriva a Roma e lo fa sull'unico campo, lontano da San Siro, in cui ha perso in questa stagione: proprio contro la Lazio i rossoneri, a inizio dicembre, venivano sconfitti negli ottavi di Coppa Italia. Allegri deve rinunciare al suo pupillo Rabiot, squalificato, oltre che ai lungodegenti Loftus-Cheek e Gabbia. Anche Gimenez rimane escluso ma il rientro tra i convocati è sempre più vicino.
Davanti a Maignan non si scompone la linea difensiva a tre delle ultime uscite, che ben si è comportata nel Derby di settimana scorsa: Tomori e Pavlovic braccetti, De Winter in posizione centrale. In mezzo al campo Jashari ha vinto il ballottaggio della vigilia con Ricci e prenderà il posto di Rabiot accanto a Modric e Fofana. Sugli esterni conferma per Estupinan a sinistra, con Bartesaghi che si accomoda ancora in panchina, e per Saelemaekers a destra. In avanti ancora la coppia Pulisic-Leao.
LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia
Squalificati: Rabiot
Diffidati: Athekame, Modric, Fofana, Saelemaekers
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti - Perrotti
IV uomo: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan