LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (1-1): a Novara finisce con un pareggio

Primavera, Milan-Bologna (1-1): a Novara finisce con un pareggio
93' Triplice fischio, Milan-Bologna finisce 1-1.
91' Bologna ancora pericoloso su corner: Anastasio stacca di testa ma non trova lo specchio.
90' Ci saranno tre minuti di recupero.
84' Fuori Borsani e Zaramella per il Milan, dentro Zukic e Perina.
76' E infatti arriva una lite. Cappelletti e Baroncioni si beccano in mezzo al campo, non una scena edificante. Entrambi ammoniti.
75' Partita ora molto spezzettata, tanti falli da una parte e dall'altra.
72' Cambio Milan. Entra Cappelletti, esce Domnitei.
63' Bologna galvanizzato dal gol, i felsinei spingono alla ricerca del raddoppio.
59' Bologna ancora vicino al gol. Cross dal fondo e colpo di testa di Castaldo che finisce fuori di un soffio.
57' Cambio Milan: fuori Battistini e dentro Scotti.
55' Gol del Bologna. Sugli sviluppi da corner arriva il pareggio degli ospiti: Papazov colpisce di testa e batte Bouyer. 1-1.
54' Grande parata di Bouyer su un destro fortissimo di Nesi dal limite. Grande riflesso del portiere rossonero.
47' Corner e Cullotta va bene di testa: para Franceschelli.
46' Comincia la ripresa.
Fine della prima frazione di gioco. Rossoneri in vantaggio dopo 30 secondi con Domnitei, ma la partita non si mette in discesa come sperato. Bologna ancora vivo e spesso pericoloso, servirà un secondo tempo di personalità per portare a casa il risultato.
46' Fine primo tempo.
45' Un minuto di recupero.
43' Grande uscita di Bouyer che chiude lo specchio a Castaldo ed evita il pareggio. Ottimo intervento del portiere rossonero.
38' Ancora Perera pericoloso. Servito in area salta il portiere e poi simula. L'arbitro lo vede e lo ammonisce. Brutto gesto del rossonero.
35' Milan vicino al raddoppio! Imbucata centrale per Perera, il centrocampista scarta il portiere avversario in uscita ma non calcia e perde il tempo giusto. Grande occasione sprecata.
33' Bologna vicino al pareggio! Cross da destra e per poco l'attaccante non arriva sul secondo palo.
26' Mancioppi! Azione personale del capitano del Milan e tiro: palo pieno!
23' Si rivede un po' il Milan, rossoneri di nuovo con tanto possesso palla. Ma il Bologna si chiude bene.
18' Dopo l'avvio con gol si è un po' spento il Milan Primavera. Il Bologna prende coraggio e cerca il pareggio.
15' Grande azione di Borsani sulla sinistra. Il rossonero va al cross dal fondo ma Negri lo blocca. Poteva essere una chance interessante.
10' Ora il Bologna inizia a farsi vedere con più insistenza, ma senza essere pericoloso in modo particolare.
7' Milan che continua ad attaccare ma si lotta parecchio in mezzo al campo. Il Bologna sembra non aver accusato il colpo.
4' Bologna vicino al pareggio! Castaldo rientra sul destro e fa partire un tiro cross su cui Negri non arriva per un soffio! Avvio di partita frizzante.
1' GOOOL DEL MILAN! DOMNITEI SPACCA LA PORTA DOPO 30 SECONDI! Avvio infuocato dei rossoneri. Zaramella sfreccia sulla fascia destra, arriva sul fondo e palla in mezzo: Domnitei la insacca sotto la traversa con un gran tiro. Prima azione, primo tiro, gol! 1-0 Milan Primavera!
1' Si comincia!
- Squadre in campo. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per il Bologna.
La Primavera di Giovanni Renna oggi torna in campo, e lo fa contro il Bologna allo stadio Silvio Piola di Novara. Importante tornare in carreggiata dopo la sconfitta contro il Cesena nell'ultima giornata. Seguite con noi tutte le emozioni del match con il nostro live testuale.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Bouyer; Cisse, Colombo, Cullotta; Batistini, Perera, Angelicchio, Mancioppi, Borsani; Domnitei, Zaramella. A disp.: Catalano, Cappelletti, Del Forno, Dotta, Zukic, Martini, Scotti, Menon, Agresta, Petrone, Perina. All Giovanni Renna.
BOLOGNA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Markovic, Negri, N’Diaye, Lo Monaco. A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Ferrari, Francioli, Alvarez, Armanini, Badori, Anastasio, Alvarado, Rossitto. All. Stefano Morrone.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan