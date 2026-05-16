MN - La Primavera chiude la stagione: soddisfazione di Vergine nel discorso alla squadra

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Vincenzo Vergine ha espresso soddisfazione nel suo discorso alla Primavera dopo il pareggio nell'ultima gara della stagione

Il Milan Primavera ha concluso la sua stagione con un 1-1 contro il Torino. Davanti al pubblico amico del Puma House of Football, la squadra rossonera di mister Giovanni Renna, al primo anno sulla panchina dell'U20, ha pareggiato all'88° grazie a un colpo di testa di Perina, concludendo con il sorriso una stagione non semplice ma che certamente ha garantito ai ragazzi che si sono succeduti nella rosa di crescere umanamente e soprattutto come calciatori. Il Diavolo si salva in serenità ma non raggiunge neanche la zona playoff, centrata l'anno passato: un risultato comunque accettabile, visto la rosa più giovane rispetto alla media del campionato.

E questo è stato un po' il senso del discorso che Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile rossonero, ha fatto a tutta la squadra al termine della gara, riportato dai nostri inviati di MilanNews.it presenti sul campo. Il dirigente milanista ha espresso soddisfazione per l'obiettivo salvezza raggiunto con un certo agio, nonostante la stagione complicata. In particolare Vergine si è complimentato con tutto il gruppo per la maturità con cui è stato gestito il connubio con Milan Futuro, mettendo il 100% in ogni impegno sia in Serie D che nella Primavera 1.

di Lorenzo De Angelis