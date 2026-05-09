Milan Primavera, oggi la penultima giornata contro la seconda della classe

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Nella giornata di oggi, alle ore 13, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna scenderà in campo per la 37^ e penultima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri non possono più rientrare tra le prime sei, per giocarsi i Playoff scudetto, e hanno anche scongiurato lo spettro della retrocessione che, in ogni caso, non si mai palesato con troppa insistenza nell'arco della stagione. Un finale di stagione sereno, dunque, per i giovani rososneri che oggi saranno ospiti del Parma secondo in classifica.

PRIMAVERA 1 - CLASSIFICA AGGIORNATA

Fiorentina 65

Parma 64

Cesena 64

Roma 59

Bologna 58

Inter 57*

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Atalanta 54

Lecce 50

Juve 49

Hellas Verona 49*

Genoa 49

Milan 48

Lazio 47

Monza 46

Torino 43

Sassuolo 43

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Napoli 38

Cagliari 37

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Frosinone 31

Cremonese 24

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