Milan Primavera, oggi la penultima giornata contro la seconda della classe

Milan Primavera, oggi la penultima giornata contro la seconda della classeMilanNews.it
Oggi alle 07:36La Primavera
di Francesco Finulli

Nella giornata di oggi, alle ore 13, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna scenderà in campo per la 37^ e penultima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri non possono più rientrare tra le prime sei, per giocarsi i Playoff scudetto, e hanno anche scongiurato lo spettro della retrocessione che, in ogni caso, non si mai palesato con troppa insistenza nell'arco della stagione. Un finale di stagione sereno, dunque, per i giovani rososneri che oggi saranno ospiti del Parma secondo in classifica.

PRIMAVERA 1 - CLASSIFICA AGGIORNATA

Fiorentina 65
Parma 64
Cesena 64
Roma 59
Bologna 58
Inter 57*
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Atalanta 54
Lecce 50
Juve 49
Hellas Verona 49*
Genoa 49
Milan 48
Lazio 47
Monza 46
Torino 43
Sassuolo 43
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Napoli 38
Cagliari 37
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Frosinone 31
Cremonese 24

*una partita in più