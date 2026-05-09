Milan Primavera, oggi la penultima giornata contro la seconda della classe
Nella giornata di oggi, alle ore 13, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna scenderà in campo per la 37^ e penultima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri non possono più rientrare tra le prime sei, per giocarsi i Playoff scudetto, e hanno anche scongiurato lo spettro della retrocessione che, in ogni caso, non si mai palesato con troppa insistenza nell'arco della stagione. Un finale di stagione sereno, dunque, per i giovani rososneri che oggi saranno ospiti del Parma secondo in classifica.
PRIMAVERA 1 - CLASSIFICA AGGIORNATA
Fiorentina 65
Parma 64
Cesena 64
Roma 59
Bologna 58
Inter 57*
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Atalanta 54
Lecce 50
Juve 49
Hellas Verona 49*
Genoa 49
Milan 48
Lazio 47
Monza 46
Torino 43
Sassuolo 43
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Napoli 38
Cagliari 37
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Frosinone 31
Cremonese 24
*una partita in più
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