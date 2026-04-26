MN - Renna: "Prestazione eccellente, ragazzi bravissimi a reagire. Importante crescere, anche sbagliando"

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Il Milan Primavera vince in rimonta contro il Cagliari: al Puma House of Football finisce 2-1 per i rossoneri. L’inviato di MilanNews.it intervista in esclusiva mister Giovanni Renna al termine del match. Le sue parole:

Squadra in netta crescita, come valuta la partita?

“È stata una prestazione dei miei ragazzi veramente eccellente. Siamo passati in svantaggio con una piccola disattenzione, ma fa parte del gioco, ma siamo stati bravissimi a reagire. Abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutta la partita, quindi alla fine faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi”.

Oggi un modo di giocare molto offensivo e dominante, anche a costo di lasciare i centrali spesso in uno contro uno con i loro attaccanti:

“Lavoriamo proprio su questi fattori. Magari in una situazione diversa, dove c’è stata una piccola disattenzione, ti abbassi. Invece no, giochiamo sempre uomo contro uomo, due contro due o tre contro tre: non è un problema. È dall’inizio della stagione che lo dico: l’importante è far crescere i ragazzi, anche sbagliando, che è una cosa importante. In queste situazioni vanno fatti i complimenti a Cullotta, a Vladimirov e per lui non era facile, era stato fermo un po’ per infortunio. È entrato ed è stato bravissimo. Veramente complimenti”.