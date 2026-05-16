MN - Vergine e Kirovski presenti all'ultimo impegno stagionale della Primavera
Il Milan Primavera chiude oggi la sua stagione, la prima con mister Giovanni Renna alla guida. I rossoneri sono in questo momento in campo al Puma House of Football, già Centro Sportivo Vismara, per disputare la 38^ e ultima giornata del campionato di Primavera 1. Di fronte al Diavolo c'è il Torino: entrambe le squadre sono già salve e non possono ambire a rientrare in una delle prime sei posizioni di classifica, che varrebbe un posto ai playoff per lo Scudetto di categoria.
L'anno scorso il Milan riuscì a centrare l'obiettivo playoff ma quest'anno, con un cambio di guida tecnica e un ricambio di giocatori, molti dei quali giovanissimi e sotto età, i rossoneri hanno condotto un campionato tranquilla e sicuramente di grande crescita. A seguire i loro progressi, anche quest'oggi sulle tribune del Puma House of Football, i dirigenti principali legati allo sviluppo dei talenti rossoneri: Vincenzo Vergine, Responsabile del settore giovanile, e Jovan Kirovski, Direttore sportivo del progetto Milan Futuro. Entrambi, come detto, stanno assistendo alla gara, come riportato dai nostri inviati di MilanNews.it
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