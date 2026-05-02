Primavera, il Milan ha pareggiato 1-1 in casa del Monza. Gol rossonero di Scotti

Primavera, il Milan ha pareggiato 1-1 in casa del Monza. Gol rossonero di ScottiMilanNews.it
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Oggi alle 15:29La Primavera
di Enrico Ferrazzi

Il Milan Primavera era impegnato oggi in casa del Monza nella gara valida per la 36^ giornata di campionato. La partita è terminata con il risultato di 1-1: i rossoneri erano passati in vantaggio al 17' del prmo tempo con Filippo Scotti su rigore, ma poi nella ripresa si sono fatti riprendere dai biancorossi che hanno trovato la rete del pareggio al 67' con Bagnaschi. Con questo pari, la formazione milanista di mister Giovanni Renna sale a quota 48 punti in classifica.