live mn Primavera, Milan-Cagliari (2-1): bella vittoria dei rossoneri

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Ottima vittoria dei rossoneri, bravissimi a rimanere in partita dopo il vantaggio del Cagliari ad inizio match. La squadra di Renna ha gestito e poi ha spinto per gran parte della sfida, trovando prima il pareggio con un tiro fantascientifico di Domnitei e poi con un freddo Scotti su rigore. Nella ripresa diverse paratone del portiere dei sardi hanno evitato un punteggio più rotondo.

95' Bouyer! Bella parata del portiere rossonero sulla conclusione dal limite dei sardi! Ultima azione del match, triplice fischio! Milan batte Cagliari 2-1, bella vittoria dei ragazzi di mister Renna.

94' Ultimi assalti Cagliari ma regge la difesa rossonera.

91' Va Plazzotta, palla al lato.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

90' Altro box-to-box di Plazzotta, altro fallo del Cagliari. Ammonito Cardu per SPA, punizione interessante per il Milan.

88' Altro cambio Milan: entra Perina ed esce Scotti.

86' Ammonito Trepy per simulazione: l'attaccante del Cagliari si è lasciato cadere in area di rigore con l'intento di ingannare l'arbitro.

82' Cambio Milan: fuori Domnitei e dentro Castiello.

81' Azione personale di Mancioppi, bravissimo a resistere al ritorno dei difensori. Tiro forte sul primo palo e altra grande parata di Kehayov.

79' Ammonito Russo per un intervento in ritardo su Mancioppi.

77' Ancora Borsani dal limite, questa volta Kehayov non è perfetto nel blocco e per poco non ci arriva Mancioppi! Milan che spinge un sacco.

76' Botta strepitosa di Borsani da lontanissimo, Kehayov con un'altra paratona! Il portiere del Cagliari tiene i sardi in partita.

75' Azione personale di Domnitei, batti e ribatti in area, palla a Mancioppi che lascia partire un destro fortissimo a botta sicura: miracolo di Kehayov!

72' Azione personale di Plazzotta che arriva al limite dopo una bella cavalcata a tutto campo ma tira male: conclusione debole, facile per il portiere.

68' GOL DEL MILAN! SCOTTI! Palla da un lato, portiere dall'altro! Scotti spiazza Kehayov e realizza in modo magistrale il rigore che si è conquistato! Milan in vantaggio, meritato!

67' Rigore per il Milan. Scotti crossa in area di rigore ed il difensore la prende di mano. Penalty netto, nessun dubbio per il direttore di gara. Nessuna protesta dei giocatori del Cagliari.

66' Azione personale di Trepy che scatena il panico nell'area rossonera, Bouyer nega la doppietta al cagliaritano.

61' Mancioppi lancia Borsani in area, tentativo di pallonetto ma para il portiere del Cagliari. Rossoneri molto offensivi in questa fase del match.

59' Ci prova Pandolfi da fuori, palla ampiamente al lato.

54' Altro palo di Domnitei! Colpo di testa del centravanti rossonero che con una parabola strana lascia tutti di stucco: solo il palo gli nega la gioia della doppietta.

51' Milan vicino al vantaggio! Mancioppi in acrobazia in area, Kehayov salva tutto di piede.

46' Ricomincia il match, primo pallone per il Cagliari.

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45' + 2' Dopo un recupero privo di emozioni il direttore gara fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi.

45' Sono stati assegnati 2 minuti di recupero. Si giocherà dunque fino al 47esimo

41' GOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! Il Milan la pareggia grazie ad una grande conclusione dai 30 metri di Francesco Domnitei, che non lascia scampo al portiere ospite. Pareggio meritato!

40' Altro contropiede, altra azione pericolosa del Cagliari, arrivato a calciare con Trepy, che però si è fatto negare la gioia del raddoppio da una grande parata di Bouyer,

36' Immediata la risposta del Milan, con Scotti che da dentro l'area di rigore non riesce a superare un immenso Kehayov, che si è opposto di petto negando la rete del pari rossonero.

35' TRAVERSA DEL CAGLIARI! Grande azione di contropiede dei sardi, con Sugamele che servito al limite dell'area ha lasciato partire una conclusione che si è spenta sulla traversa di Bouyer.

31' Ammonito Roberto Malfitano del Cagliari per aver interrotto in maniera irregolare l'azione di contropiede del Milan.

30' È il Milan a fare la partita, ma quando il Cagliari riparte si rende in qualche modo sempre pericoloso.

24' Il Milan insiste alla ricerca del pareggio: Scotti trova con un bel passaggio teso dentro l'area di rigore Domnitei, che in un fazzoletto si gira e lascia partire di sinistro una conclusione che colpisce l'esterno della rete.

21' Milan pericoloso con il solito Pippo Scotti, che servito tra le linee dentro l'area di rigore, ha lasciato partire un destro che il portiere avversario ha respinto a fatica con i pugni.

17' Per quanto creato fino a questo momento, il Milan meriterebbe la rete del pari.

14' Il Milan cerca di stanare la difesa del Cagliari tramite un lungo, ma sterile, possesso palla.

6' Gol del Cagliari. Recupero palla alta dei sardi con Trepy: conduzione veloce, palla in mezzo e Raterink che tutto solo non sbaglia. 0-1 al Puma House of Football.

4' Parte Domnitei dai 25 metri, palo! Conclusione velenosa dell'attaccante rossonera che aveva sorpreso il portiere avversario.

3' Ottimo calcio di punizione conquistato da Borsani al limite dell'area.

1' Subito un mezzo miracolo di Bouyer ad evitare il vantaggio ospite! Trepy entra in area da sinistra e lascia partire un sinistro fortissimo sul primo palo, il portiere rossonero si oppone con grande efficacia!

1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone per il Milan Primavera.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve scende in campo la Primavera di mister Giovanni Renna: la formazione U20 dei rossoneri oggi affronterà il Cagliari dopo che nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo. Quartultima giornata di campionato e si gioca al PUMA House of Football: rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo, Vladimirov, Cullotta, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Borsani, Domnitei, Scotti. A disp.: Catalano; M. Cissè, Del Forno, Mercogliano, Nolli; Babaj, L. Colombo; Castiello, Perina, Petrone, Zaramella. All. Giovanni Renna.

CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Goryanov, Franke Raterink, Marini, Sugamele. A disp.: Auseklis, Doppio, Costa, Hamdaoua, Prettenehoffer, Sulev, Pibiri, Cardu, Russo, Nunn. All. Alberto Gallego.