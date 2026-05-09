Primavera, le formazioni ufficiali di Parma-Milan: c'è Balentien dal 1'

Primavera, le formazioni ufficiali di Parma-Milan: c'è Balentien dal 1'MilanNews.it
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Oggi alle 12:46La Primavera
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Milan, gara valida per la 37^ giornata del campionato Primavera 1

PARMA: Astaldi; Varali, Conde, Drobnic; Mena, Tigani, Konaté, Castaldo; Plicco, Cardinali; Mikolajewski. A disp.: Mazzocchi; D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori. All.: Nicola Corrent.

MILAN: Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. A disp.: Catalano; Del Forno, Batistini, Kurbegovic, Agresta, Mercogliano, Petrone, Perina, Lupo, Di Marco, Colombo. All.: Giovanni Renna.